Luka Ilic (NAC): ‘We maken allemaal fouten, als team moeten we beter verdedigen’

Vier basisplaatsen, vier invalbeurten en twee assists. Na een rommelige aanloopfase, Luka Ilic wachtte in de zomer bijna zes weken op de benodigde papieren, is de spelmaker klaar om NAC, dat zaterdag op bezoek gaat bij ADO Den Haag, bij de hand te nemen.

,,Bij Rode Ster heb ik een aantal keer op rechts gespeeld, maar op tien kom ik het best uit de verf. Op die positie voel ik mij het meest comfortabel.” Over de tegenvallende resultaten, zegt Ilic: ,,Ik kon niet geloven dat de supporters achter ons bleven staan ondanks alle nederlagen. Ik dacht: Wauw.”

Trainer Mitchell van der Gaag kan een goede Ilic maar wat goed gebruiken in de Hofstad. Van het elftal dat in maart van dit jaar met 0-2 won in Den Haag zijn alleen Mounir El Allouchi, Karol Mets, Fabian Sporkslede en Arno Verscheuren over. Van dat kwartet start Verschueren zeven maanden later waarschijnlijk op de bank.

Het accent bij de trainingen lag deze week andermaal op de fragiele verdediging, een kwestie van opletten volgens Van der Gaag. ,,Ik zeg altijd: bal, man en goal. Dat zijn voor mij de drie ijkpunten, en altijd aan de binnenkant staan. Maar wat Rob (assistent Rob Penders) en ik prettig vonden, vinden de huidige spelers misschien niet prettig.”

Fouten

Ilic wil niet alleen naar de mensen achterin wijzen: ,,Fouten maken we allemaal, we moeten daarom geen individuen verantwoordelijk houden voor wat er fout gaat. We doen het als team. Ik denk wel: als team moeten we beter verdedigen. Dat is het grootste probleem.”

Dat de Bredase defensie zo lek als een mandje is, is algemeen bekend. ,,Je kan het jezelf aanleren: jij niet koppen, hij niet koppen. Iedereen moet voor zichzelf een modus vinden waarin hij zich prettig voelt. Je moet ook slim zijn door een tegenstander bijvoorbeeld te blokken", zegt Van der Gaag. Als je in de chaotische wanorde staat, kan je er beter uitstappen om te kijken wat er gaat gebeuren. Er zijn ook spelers die alleen op de man letten en niet op de bal. Dan kan natuurlijk ook. Ik hield iets meer afstand, omdat ik sterk in de lucht was.”

Kali

Van der Gaag kan vanavond toch beschikken over Anouar Kali die midweeks nog ziekjes was. Het ligt in de lijn der verwachting dat hij vasthoudt aan dezelfde elf als tegen Willem II vorige week. “Verdedigen is bij ons een mix: een aantal staan in de zone, een aantal in de mandekking. Tegelijkertijd moeten we oppassen dat we niet doorslaan, omdat bij de eerst volgende standaardsituatie anders iedereen staat te trillen. Dat kan ook nooit de bedoeling zijn.”