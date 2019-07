Luka Ilic keert terug naar NAC en neemt zijn broertje Ivan mee naar Breda

Maandag melden de Ilic brothers zich op het trainingsveld van Victoria’03 in Oudenbosch waar NAC een week lang bivakkeert. Met Manchester City, de Engelse club kocht het duo in de zomer van 2017 voor ruim vijf miljoen euro, is een akkoord bereikt om zowel Luka als Ivan Ilic dit seizoen op huurbasis in Breda in de eerste divisie mee te laten helpen aan de wederopbouw. Omdat de werkvergunningen van de twee Serviërs nog in orde moeten worden gemaakt, kan het even duren voordat ze inzetbaar zijn tijdens wedstrijden.

De 18-jarige Ivan Ilic is een centrale middenvelder (verdedigend en aanvallend) die het afgelopen half jaar voor FK Zemun tot 16 wedstrijden (1.178 minuten) kwam in de Servische eerste divisie. De veelvoudig jeugdinternational speelde eind 2017 één volledige wedstrijd namens Rode Ster Belgrado en viel, in wat zijn profdebuut was, begin dat jaar vlak voor tijd in.

Luka Ilic liet in zijn eerste seizoen bij NAC flarden van zijn potentieel zien zoals zijn treffer tegen Heracles in november. Nadien werd de begaafde linkspoot gekweld door aanhoudend blessureleed waardoor hij bleef steken op 16 wedstrijden (853 minuten), 2 goals en 3 assists. Hij miste daardoor het EK onder 21 jaar gehouden in Italië en San Marino waar Servië alle groepsduels kansloos verloor. Met acht optredens in de laatste tien competitiewedstrijden had Luka Ilic begin 2018 een noemenswaardig aandeel in de landstitel van Rode Ster Belgrado.