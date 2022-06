Luijckx emotioneel door opstand tegen City, eigen borreltje met Schilder en bijzondere NAC-hereniging

podcastIn De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof het laatste nieuws rondom NAC. In deze aflevering - op de dag van de eerste training van het seizoen - schuift voormalig speler Kees Luijckx aan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luijckx kwam in dienst van NAC tot 99 officiële wedstrijden. Het was het einde van een tijdperk vol successen, waarvan dat einde werd ingeleid kort nadat hij zijn contract in Breda tekende. Desondanks werd de multifunctionele voetballer verliefd op de club, maar nog meer op de stad.

Uit Breda ging Luijckx, ondanks avonturen in Griekenland, Hongarije en Denemarken, nooit meer weg. Hij vertelt over de stromingen in de stad die hem als persoon passen. Daarnaast geniet hij van de Bredanaars, die hun voetballers bij vlagen als wereldsterren behandelen.

Een vriendschap met ploeggenoot Robbert Schilder werd er een voor het leven. De twee kregen in hun tijd als speler van NAC zelfs een eigen borreltje: het Schildertje. Dat veranderde na het vertrek van de boezemvriend van Luijckx in een Luijckxie. Sowieso heeft de oud-verdediger veel met het Bredase leven, waar hij constateert dat iedere kastelein NAC-supporter is.

Dat geldt ook voor de rest van de inwoners. Zo leren de twee zoons van Luijckx op de basisschool al alle NAC-liederen. De betrokkenheid brengt de voormalig landskampioen tot ontroering. Zeker als een collectief zich inzet om de club uit handen te houden van de City Football Group.

Luijckx is kritisch op de mensen die de afgelopen jaren in en rondom de club hebben gelopen, waaronder de hosts van de podcast. Vaste gast John Karelse was dan weer kritisch op Luijckx. Al is de kou snel uit de lucht tussen de twee, die sinds het ontslag van het clubicoon niet meer gesproken hadden.

Luister je de podcast liever in favoriete app? Zoek dan op De Gegenpressing Podcast of klik hier voor Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. Beluister hier de eerdere afleveringen van de Gegenpressing Podcast!