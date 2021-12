Loting KNVB-beker: Opnieuw thuiswedstrijd NAC, PEC Zwolle de tegenstander

Hoogstwaarschijnlijk wordt NAC - PEC Zwolle gespeeld op dinsdag 18 of woensdag 19 januari aangezien NAC op zaterdag 22 januari (16.30 uur) voor de competitie in Drenthe aantreedt tegen FC Emmen.

NAC-regisseur in de etalage: ‘Haye is van het niveau FC Utrecht’

Na VVV (1-1 en 4-2 winst na strafschoppen) en FC Utrecht (3-2) in de eerste en tweede ronde in het Rat Verlegh Stadion te hebben verslagen, krijgt de nummer negen van de eerste divisie opnieuw een thuiswedstrijd. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, vanaf zondagochtend is de harde lockdown ingaan die duurt tot 14 januari, lijkt het onwaarschijnlijk dat NAC in de achtste finales tegen PEC Zwolle gesteund zal worden door de eigen supporters.