Loshangende tanden Lex Immers gestut met spalkje

Terwijl voetbalminnend Breda de ademt inhoudt en in spanning afwacht welke beslissing clubtopscorer Sydney van Hooijdonk neemt - verlengen of zijn transfervrije status verzilveren - heeft NAC alvast ander goed nieuws te melden. De blessures van Lex Immers en Robin Schouten hebben niet veel om het lijf.

De twee loshangende tanden in het gebit van Immers zijn vastgezet met een spalkje. Maandag moest de middenvelder na tien minuten het veld ruimen bij Jong FC Utrecht - NAC (0-2) na een klap van Giovanni Troupée. Diezelfde avond nog is Immers behandeld en zijn de gebutste tanden rechtgezet. De verwachting is dat hij zaterdag kan spelen in het thuisduel met Jong PSV.

Robin Schouten werd in Utrecht getroffen door kramp in zijn beide benen, terwijl tussen de wedstrijden tegen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht zeven dagen zaten. Dat heeft een aanwijsbare reden, laat de club weten. Vorige week werkte de rechtsback een aangepast trainingsschema af omdat hij niet ongeschonden uit het treffen met FC Den Bosch was gekomen. Ook voor hem geldt dat hij tegen Jong PSV weer van de partij is.

Tactische omzetting

De vroegtijdige wissel van Huseyin Dogan was in tegenstelling tot die van Immers en Schouten níet ingegeven door een blessure. Navraag leert dat het louter te maken had met een tactische omzetting. De aanvaller moest in de rust zijn plek afstaan aan Yassine Azzagari omdat trainer Maurice Steijn over wilde schakelen op een variant met vier middenvelders.

Gisteren viel verder de rentree van Anouar Kali (foto) te noteren in een oefenwedstrijd van NAC onder 21. De controlerende middenvelder raakte op 28 juli geblesseerd in het oefenduel met Sparta Nijkerk. Het beloftenteam won zaterdag in de reguliere competitie de topper tegen Almere City met 1-4 en gaat daardoor alleen aan kop gaat in de hoogste jeugddivisie, waaruit de kampioen naar de tweede divisie promoveert.

Op het trainingsveld in Zundert kreeg Kali, die begonnen is aan zijn laatste contractjaar bij NAC, een half uur tegen Jong VVV-Venlo. De ontmoeting eindigde in 2-2 na treffers aan Bredase zijde van Lewis Fiorini en Pjotr Kestens. Azzagari deed de eerste helft mee, Fiorini en Moïse Adiléhou maakten de negentig minuten vol.

Voorselectie

Linksback Javier Noblejas is nog niet zover als Kali, zijn herstel vergt iets meer tijd. Ondertussen zijn de centrale verdedigers Adiléhou en Colin Rösler in de voorselectie opgenomen van Benin en Jong Noorwegen. Als zij daadwerkelijk worden opgeroepen missen de twee de topper NAC - De Graafschap op 9 oktober.

Volledig scherm Anouar Kali. © BSR Agency