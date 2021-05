Lokhoff veroordeelt rellen, wil Van Hooijdonk behouden en evalueert zijn trainer

Ton Lokhoff is niet snel van zijn stuk te brengen. Nuchter als hij is. De ongeregeldheden zondagavond buiten de poorten van het Rat Verlegh Stadion, laten hem echter niet onberoerd. ,,Onvoorstelbaar”, zegt de technisch directeur van NAC in een reactie. ,,Dat is nooit goed te praten. Het is een prachtige dag. Iedereen loopt in een geel shirt. Verliezen hoort erbij. Als ik dan de filmpjes van de rellen zie, denk ik alleen maar: ‘Wat heeft dit voor zin?’ Dan ben je niet goed bij je hoofd.”