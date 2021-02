‘Lokhoff per 1 april technisch directeur van NAC’

Het clubicoon met een huis in Prinsenbeek was voor een aantal dagen over uit Duitsland. Op uitnodiging van Manders, maar volgens de directeur ook omdat hij zelf graag wilde, was Lokhoff aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd. Dat diens benoeming tot technisch directeur aanstaande is, vindt Manders overigens een boude bewering. ,,Eerst maar eens zien of hij bij ons aan de slag gaat überhaupt”, laat hij in een korte reactie weten.