Lokhoff alleen op papier assistent bij NAC: ‘Houd me ook bezig met de aan- en verkoop van spelers’

,,Het is allemaal niet zo spectaculair”, zegt Lokhoff (62). ,,Ik heb met de nieuwe eigenaren van NAC gesproken. Die wilden graag dat ik terugkwam. Ze vroegen hoe ik erin stond en hoe ik het zelf zag. En in welke functie. Daar hebben we over gesproken. Omdat ik graag op het veld wilde blijven staan, kwamen we op dit uit. In de rol die ik een beetje in Wolfsburg had.”