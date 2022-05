Lokale ondernemers willen van NAC winstgevende club maken

NAC moet in de toekomst minstens drie spelers herbergen met een transferwaarde van minimaal 700.000 euro. De redenering is dat zonder transferwaarde het bijna onmogelijk is een succesvol bestaansrecht te leiden. De kern van de selectie moet gevormd worden door relatief jonge spelers. Een essentiële rol is weggelegd voor de jeugdopleiding en de scouting. Dat is slechts één van de voornaamste punten uit het overnameplan van kandidaat-koper NAC=Breda, zoals dat in een vertrouwelijk document is gepresenteerd aan Stichting NOAD en de aandeelhouders.