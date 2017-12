LIVE: Vreven oog in oog met aanklager betaald voetbal

NAC beleeft slechtste start op eigen veld in zestig jaar

13 december ‘Dominant, het betere van het spel, de beste kansen, goede combinaties, de bovenliggende partij, we hadden meer verdiend, de scheidsrechter floot in ons nadeel, ons is een strafschop onthouden’, zijn keer op keer de teksten na weer een miskleun. Feit is dat NAC, gerekend vanaf de competitiestart, de slechtste thuisserie in bijna zestig jaar kent met vijf nederlagen in de eerste acht wedstrijden.