LIVE: Verschueren schiet aansluitingstreffer in de kruising tegen Excelsior

NAC is toe aan zijn vijfde oefenwedstrijd van de voorbereiding. Zaterdag (14.30 uur) nemen de Bredanaars het in Zundert op tegen Excelsior. Niet op het trainingscomplex, maar op sportpark De Wildert van de amateurs van vv Zundert. Via het liveblog is het duel hier rechtstreeks te volgen.