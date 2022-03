LIVE | Veel wijzigingen bij NAC door coronagevallen: Seuntjens ondanks aanstaande transfer in de basis

Telstar - NAC afgelast vanwege zeer zware storm Eunice

De KNVB heeft vrijdagochtend besloten om alle wedstrijden die in het betaalde voetbal vandaag op het programma staan te schrappen. Reden is de zware storm die 's middags op komst is waardoor hele gebieden in Nederland als code oranje en zelfs code rood bestempeld zijn.

