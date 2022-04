LIVE | Van Schuppen verdubbelt voorsprong NAC tegen TOP Oss

De Graaf over spitsposi­tie bij NAC: ‘Bannis was net wat frisser en scherper en is beter in vorm’

Drie zeer belangrijke punten in de strijd om de play-offs, dus was Edwin de Graaf een tevreden man na de zege op VVV-Venlo (3-1). De NAC-trainer over de probleemloze avond, de wisselvalligheid en de keuze voor de spitspositie. ,,Nouafal Bannis heeft het naar behoren gedaan.”

9 april