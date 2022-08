LIVE | Van der Sande steelt de show met heerlijke 0-2 voor NAC

• NAC won vorige week moeizaam van TOP Oss, Roda was met 0-3 te sterk voor FC Den Bosch.

• Robert Molenaar keert terug bij zijn oude club. Tussen 2017 en 2019 was Molenaar de coach van Roda JC.

• Tegenstander Roda is nog foutloos tot op heden. De ploeg van Jurgen Streppel won de eerste drie duels en kreeg nog geen goal tegen.