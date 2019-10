LIVE | Nalatig NAC kijkt na slap verdedigen opnieuw tegen achterstand aan

Zege op Grêmio Scorende Pablo Marí helpt wervelend Flamengo naar finale Copa Libertado­res

13:07 De Braziliaanse club Flamengo heeft zich voor het eerst sinds 1981 geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. In Rio de Janeiro was Flamengo in het tweede duel van de halve finale duidelijk te sterk voor Grêmio: 5-0. Voormalig NAC-aanvoerder Pablo Marí nam één treffer voor zijn rekening.