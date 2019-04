LIVE | NAC zonder geblesseerde Leigh in cruciale wedstrijd tegen Emmen

Sfeer bij Emmen gespannen in aanloop naar NAC: ‘Van handhaving hangt bijna alles af’

14:11 De degradatiestrijd barst vanavond echt los, als traditieclub NAC in Breda debutant Emmen treft. De frisse debutant uit Drenthe heeft niks te verliezen, zou je zeggen. Maar dat ligt toch even anders. Meer nog dan voor NAC is handhaving in de eredivisie een zaak van levensbelang voor enige Drentse profclub.