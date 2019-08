LIVE | NAC ziet frisser Volendam beter uit de startblokken komen

Geen NAC, maar RKC voor Leemans: ‘Hoor goede verhalen over Grim’

13:52 Clint Leemans blijft in de eredivisie actief en speelt de rest van dit seizoen voor RKC dat hem op huurbasis overneemt van PEC Zwolle. De 23-jarige middenvelder stond ook in de serieuze belangstelling van NAC en in mindere mate van Fortuna Sittard.