LIVE | NAC ziet ADO uitlopen na twee tegengoals in een kwartier

Olij heeft genoten van ‘geweldige sportdag’ en wil met NAC ook voor stunt zorgen: ‘Die kwaliteit hebben we’

Nick Olij was de grote held in bekerthriller van NAC tegen VVV door liefst twee penalty's te stoppen. In de tweede ronde, tegen FC Utrecht, hoopt hij opnieuw van waarde te zijn. ,,Maar ik hoop dat we na 90 minuten al lekker handen kunnen schudden en naar binnen kunnen gaan met de overwinning.”

13 december