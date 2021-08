LIVE | NAC wil zich oprichten tegen ADO Den Haag, basisdebuut Kosiah

Jeugdig NAC laat zege door de vingers glippen en blijft ook tegen Telstar steken op gelijkspel

13 augustus NAC leek de eerste zege van het seizoen in de tas te hebben, maar gaf in het slot een comfortabele voorsprong uit handen tegen Telstar. Zo eindigde het eerste Avondje NAC van het seizoen in een gelijkspel: 2-2.