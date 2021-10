LIVE | NAC wil thuis weer de volle buit pakken tegen MVV, basisplaatsen voor Van Schuppen en Kotzebue

Breda houdt vinger aan de pols bij NAC-stadion: ‘Zeer recent alle risico's nog op een rij gezet’

19 oktober BREDA - Om alle denkbare risico’s in beeld te krijgen die het Rat Verlegh Stadion in Breda zouden kunnen bedreigen, hebben burgemeester en wethouders ‘zeer recent’ een risicoanalyse gemaakt. Dat is gedaan door een bureau dat gespecialiseerd is in het beoordelen van de constructieve veiligheid van stadions.