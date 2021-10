LIVE | NAC wil opnieuw mooi avondje beleven in eigen huis tegen Jong AZ

video Mosterdlo­ze Seuntjens zag agressivi­teit opduiken in trainings­week NAC: ‘Analyseren houdt een keer op, we zijn geen praatclub’

24 september Ralf Seuntjens is vrijdagavond namens NAC gewoon van de partij in het duel met FC Eindhoven. De topschutter had wat last van zijn achillespees, maar kan in actie komen. De geprikkelde Bredanaar ervoer de trainingsweek als pittig en was door de teleurstellende resultaten niet altijd een gezelligheidsdier voor zijn omgeving.