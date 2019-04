LIVE | NAC wil op bezoek bij Heracles kloof naar concurrentie minimaliseren

Het Voetstuk NAC lag tussen zes planken, Menno Koch haalt het zand van de kist

14:03 Hij gebaarde waar de cornerbal precies moest komen. Dáár, op 5.45 meter van het doel. Dáár, op zijn voorhoofd. Knik, en raak! Menno Koch dirigeerde woensdag NAC diep in de blessuretijd naar de verlossende 1-2-overwinning bij Excelsior. Kochs doelpunt zag je al 93 minuten lang aankomen en toch waren de verdedigers van de Rotterdamse thuisploeg verrast door zijn kopbal. In de stromende regen schreeuwde Koch de frustraties van de gedoodverfde degradant van zich af. Meteen na de wedstrijd werd gesproken over NOAD, het credo dat NAC koestert: Nooit Opgeven Altijd Doorzetten. De laatste maanden leek NOAD alleen nog te passen bij de supporters.