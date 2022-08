LIVE | NAC wil ook tweede thuiswedstrijd zien te winnen, De Rooij terug in de basis

Driemaal scheeps­recht? NAC gaat opnieuw voor Javier Vet en wil middenvel­der langdurig vastleggen

NAC probeert voor de derde keer in twee jaar tijd Javier Vet in te lijven. De allround middenvelder is na twee jaar NEC zonder club en heeft een goed gevoel bij NAC met wie hij meerdere gesprekken heeft gevoerd.

3 augustus