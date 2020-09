LIVE | NAC vergeet te scoren en achterstand na vroege tegentreffer ongedaan te maken

video Sta-in-de-weg Olij ziet positieve ontwikke­ling bij NAC: 'We misten echte leiders’

12:38 Nick Olij is net als vorig seizoen een van de sterkhouders van NAC. De doelman was de eerste twee duels als vanouds een sta-in-de-weg. Olij is blij met de transitie die zijn werkgever heeft doorgemaakt en ziet de komst van een aantal ervaren krachten als een positieve ontwikkeling.