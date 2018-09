LIVE | NAC start met Mühren en Te Vrede tegen PSV

video NAC versleet in bijna vijf jaar vier technisch directeu­ren en vijf trainers

28 september Hans Smulders is niet de eerste technisch directeur van NAC die de afgelopen jaren is gesneuveld. Onder leiding van de huidige raad van commissarissen (rvc), met Joost Gielen als voorzitter, werden eerder Jeffrey van As (2014), Graeme Rutjes (2015) en Robert Maaskant (2015) aan de kant gezet.