LIVE | NAC op zoek naar tweede treffer tegen MVV

Pierre van Hooijdonk wordt 50 jaar: van bijna wereldkam­pi­oen tot Europa Cup-held en nu trotse voetbalva­der

14:32 Pierre van Hooijdonk is vrijdag vijftig jaar geworden. De vrijetrappenspecialist is een van de grootste spelers die NAC voortgebracht heeft. Het clubicoon van de Bredanaars speelde 46 interlands voor Oranje, won de UEFA Cup met Feyenoord en is inmiddels een trotse voetbalvader.