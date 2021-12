LIVE | NAC op zoek naar openingstreffer tegen FC Den Bosch, spits Van Schuppen mikt net over

Malaise duurt voort: NAC blijft ook bij Jong PSV steken op bloedeloos gelijkspel

Ook tegen Jong PSV is NAC er niet in geslaagd weer eens drie punten te pakken. De Bredanaars stelden opnieuw teleur en kwamen tegen de Eindhovense beloften niet verder dan 0-0. Daardoor blijft NAC steken in het rechterrijtje.

22 november