LIVE | NAC op zoek naar openingsgoal tegen Almere City

Hyballa: ‘Schieten, rebound, schieten, rebound; altijd geloven in de tweede bal’

11:24 In de pauze van Jong Ajax - NAC, ruststand 2-1, kijken de grote kijkers van Peter Hyballa in de puppyogen van zijn spelers. Hij vraagt hen naar het vervolg van de avond. ,,Wat gaan we doen? We kunnen nu ook naar huis rijden. Zal ik mijn muts afdoen of gaan we met z’n allen vol voor de winst?”