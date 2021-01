LIVE | NAC op achterstand tegen Jong PSV

video NAC-trai­ner Steijn: ‘Heel matig gespeeld, Roda JC was de hele wedstrijd beter’

9 januari Enerzijds was NAC-trainer Maurice Steijn blij dat zijn ploeg in de slotfase nog een nederlaag voorkwam (2-2), anderzijds stelde het hem teleur dat er averij was opgelopen in de strijd om de tweede plek. ,,We hadden op zes punten kunnen komen van Almere.”