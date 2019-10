LIVE | NAC ontvangt eredivisionist FC Emmen in eerste ronde KNVB-beker

Bekerduel FC Emmen geen testwed­strijd: ‘Wij zijn NAC: we kunnen niet rouleren en het lichtzin­nig oppakken’

28 oktober De tegenvallende resultaten zijn geen reden tot zorgen, zegt Ruud Brood. ,,Het was een zware week, want we laten punten liggen. Het gekke is dat we aardig spelen, we moeten alleen in de omschakeling naar het verdedigende de balans zien te vinden. Nu spelen we aardig, alleen zit het een beetje tegen. Het niet zo dat we panikeren. ”