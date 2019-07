LIVE | NAC ontvangt applaus na uitstekende eerste helft tegen Panathinaikos

NAC heeft een kwaliteits­in­jec­tie nodig: ‘Er komen spelers bij, daar wordt in het team over gesproken’

27 juli ,,Het is niet fijn”, zegt Mounir El Allouchi na alweer een nederlaag. ,,Maar we moeten ons focussen op de volgende wedstrijd. Het klopt dat dat iedere keer wordt gezegd, maar uiteindelijk is dat wel de realiteit. We leven in het nu.”