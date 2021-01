LIVE | NAC moet zich herpakken tegen hekkensluiter FC Den Bosch

NAC-directeur doet beloftes aan supporters: ‘Binnen 10 jaar nieuw stadion en 4 miljoen aan spelersbud­get’

21 januari In een donderdagavond verstuurde open brief gericht aan de ruim 11.000 seizoenkaarthouders zegt Mattijs Manders dat NAC in een vergevorderd stadium is met het vinden van een nieuwe technisch directeur. In februari wil de algemeen directeur hem bekendmaken.