LIVE | NAC moet thuis tegen FC Den Bosch eindelijk weer eens een driepunter boeken in eerste divisie

Rechtsback Rutten moet zich aanpassen aan nieuw NAC-sys­teem: 'Als je goed kijkt, is mijn positie weg'

Fysiek is Moreno Rutten klaar om zijn plek terug te veroveren in de basis bij NAC. De vraag is alleen op welke positie. In zijn weekje afwezigheid vanwege een blessure wisselde trainer Edwin de Graaf van formatie. Een systeem zonder echte rechtsback, zo constateert Rutten.

11 februari