LIVE | NAC moet op zoek naar nieuwe voorsprong na gelijkmaker Jong Ajax

De Gegenpres­sing Podcast | Clubiconen Lokhoff en Karelse over het laatste Avondje NAC: ‘De supporters lieten ons naar een hoger niveau stijgen’

27 maart In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. Deze keer in een speciale uitzending, die in het teken staat van het Avondje NAC aan de Beatrixstraat. Met als gasten: Ton Lokhoff en John Karelse.