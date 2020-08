LIVE | NAC met verdedigers Rutten en Rösler tegen Jong AZ

video Van Hooijdonk niet tevreden met bijrol: ‘Ik vind NAC geweldig, maar moet naar mijn ontwikke­ling kijken’

28 augustus Voor NAC staat zaterdagavond met de wedstrijd tegen Jong AZ de seizoensouverture op het programma. Of Sydney van Hooijdonk (20) daar bij is, is nog maar de vraag. De aanvaller heeft wat fysieke klachten en is een vraagteken. Daarnaast moet hij voorlopig genoegen nemen met een bijrol.