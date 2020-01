LIVE | NAC met Ivan Ilic en Schouten tegen Jong AZ

‘Hoop dat NAC-supporters zich kunnen identifice­ren met ons spel en het overslaat op de tribunes’

16 januari De weer fitte Ivan Ilic keert terug in de selectie van NAC, toch is het niet vanzelfsprekend dat de middenvelder vrijdag start als Jong AZ op bezoek komt. ,,Wij vinden dat het team behoefte heeft aan duidelijkheid en structuur. We zijn in principe voornemens om daaraan vast te houden”, zegt Willem Weijs als hem wordt voorgelegd of hij de basiself wijzigt.