LIVE | NAC met Filipovic voor Luka Ilic, Noblejas niet fit

Opvallend doeltref­fen­de Riera: ‘NAC haalt blijkbaar het beste in mij naar boven’

30 oktober Deze zege is voor de stad Breda en de supporters, zegt Roger Riera die zijn pappenheimers kent. ,,Het was volgens mij jaren geleden dat NAC een wedstrijd had gewonnen in de beker. De fans verdienen dit, zeker ook na de zware week die we hebben gehad.”