LIVE | NAC maakt zich op voor clash met concurrent Excelsior

Rechtsback Schouten laat zich zien bij NAC: ‘Elke minuut die ik krijg, moet ik alles geven’

18 september De zwaarbevochten driepunter tegen Jong AZ zorgde voor opluchting in het Bredase kamp. Ook bij wisselspeler Robin Schouten van NAC. ,,Dit is fantastisch, deze punten hadden we hard nodig. Twee wedstrijden hebben we in een dip gezeten, zo kun je dat wel noemen. Deze was zo belangrijk…”