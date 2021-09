LIVE | NAC krijgt voetballes op De Toekomst, Haye maakt eerste treffer voor Bredanaars

Officieel: Antonia komende twee jaar speler van NAC

30 augustus Vorig seizoen kampioen van de eerste divisie met Cambuur, in 2013 als speler van Go Ahead Eagles gepromoveerd via de play-offs en wie weet lukt het Jarchinio Antonia ook met NAC in de eredivisie te komen. Maandag aan het begin van de avond is de tweejarige overeenkomst tussen beide partijen officieel bekendgemaakt.