LIVE | NAC krijgt langzaam overhand in Oss na vroege wissels Brood

NAC wacht op goals Stokkers, serieuze blessure Monsalve

26 september Voorlopig geen Nacho Monsalve en Huseyin Dogan, dat heeft Ruud Brood donderdag bevestigd na de afsluitende training in aanloop naar TOP Oss morgen. Ivan Ilic is wél van de partij nadat hij zich tegen Excelsior vanwege duizeligheid had laten vervangen.