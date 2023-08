LIVE | NAC komt terug in de wedstrijd: Janosek benut penalty en brengt verschil terug naar één

NAC scout fysiek sterke spits, blessure Boere valt mee

Hoewel NAC druk bezig is de voorhoede van het eerste elftal van extra stootkracht te voorzien, laat het zich niet opjagen door de tijd. Verre van. In Utrecht heeft het wel alvast een aanvaller gevonden die misschien in de toekomst wat voor de club kan betekenen.