LIVE | NAC komt op voorsprong dankzij Hilterman

NAC-huur­ling Bannis jaagt op dubbele cijfers: ‘Ik ben geen luie spits’

In zijn eerste vijf competitiewedstrijden voor NAC staat hij droog. En dat knaagt aan Naoufal Bannis. ,,Want ik leef voor doelpunten. Scoren is het allermooiste voor een spits. Ik ben ervan overtuigd dat als de eerste komt, de rest zal volgen”, zegt Bannis zonder enige aarzeling.

25 februari