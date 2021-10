LIVE | NAC komt op achterstand in Volendam na poeier van Kasius

Özcan Yaşar, de Turkse topschut­ter van NAC onder 21

6 oktober Bij zijn debuut voor de beloften van NAC maakte hij meteen veel indruk. Met een hattrick was Özcan Yaşar (19) de grote man tegen Jong Feyenoord (4-2). Inmiddels is hij de topscorer van de beloftencompetitie. Wie is deze Turkse topschutter van NAC onder 21?