LIVE | NAC komt amper van eigen helft af tegen Ajax

Crowdfun­ding voor aankoop NAC-stadion naar 133 procent

16 februari BREDA - De crowdfundingsactie die NAC Breda is gestart om geld in te zamelen voor aankoop van het Rat Verlegh Stadion zit nu op 133 procent van het streefbedrag van 1.250.000 euro. Inmiddels staat de teller op 1.669.100 euro. 430 geïnteresseerden hebben zich ingeschreven (gemiddeld ruim 3.300 euro), waarmee het streefbedrag met 419.100 euro is overschreden.