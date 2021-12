LIVE | NAC kijkt tegen achterstand aan tegen sterker FC Utrecht

• NAC treft in een leeg Rat Verlegh Stadion eredivisionist FC Utrecht in het bekertoernooi

• In de eerste ronde versloegen de Bredanaars VVV-Venlo na strafschoppen

• FC Utrecht staat zesde in de eredivisie, NAC is de nummer negen van de KKD