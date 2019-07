LIVE | NAC kijkt tegen achterstand aan in oefenduel met RKC Waalwijk

NAC zoekt op de markt rendement en creativi­teit: ‘Iemand rond Stokkers die goals maakt’

22 juli Doelpunten heeft NAC nodig; scorende mensen, rappe flankspelers en creatieve geesten die anderen in kansrijke positie brengen. Dat is de voornaamste conclusie na de nederlagen tegen Lokeren (0-1) en Sparta (3-0) in vier dagen tijd.