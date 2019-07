LIVE | NAC kan zich in Sint Willebrord tegen Belgisch Kortrijk opnieuw testen

NAC legt ook assistent Vrede voor twee jaar vast

9 juli Het zat al een tijdje in de pijplijn, als een verrassing komt het daarom niet dat NAC in stilte het aflopende contract van Regillio Vrede met terugwerkende kracht met twee jaar heeft verlengd. Ook zonder akkoord was Vrede de eerste twee weken van de voorbereiding op het veld te vinden.