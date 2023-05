LIVE | NAC jaagt op goede uitgangspositie voor return in Maastricht, Velanas vervanger van Ómarsson

NAC-supporters geloven in happy end: ‘Onder Peter Hyballa zijn we veel beter gaan spelen’

BREDA - Speelt NAC volgend seizoen in de Eredivisie? Supporters Leon Deckers, Jop van Hofwegen en Jürgen Vissers hebben er alle vertrouwen in. De jacht op promotie begint dinsdagavond met een wedstrijd tegen MVV. ,,Het is bijna een sprookje dat uitkomt.”