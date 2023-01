LIVE | NAC hervat competitie in eigen huis tegen Jong PSV, Lokhoff kiest voorin voor Van der Sande en De Rooij

Interview Half jaar NAC laat Molenaar niet onberoerd, ontslagen trainer meldt zich ziek: ‘Voelde als brokstuk­ken rapen op Ground Zero’

De slechte resultaten (drie zeges in de laatste veertien duels) en het matige veldspel liggen volgens NAC ten grondslag aan zijn ontslag. Gisteren kreeg trainer Robert Molenaar op het trainingscomplex in Zundert in een persoonlijk gesprek het slechte nieuws te horen van de in half november begonnen commissarissen Pierre van Hooijdonk (technische zaken) en Edwin Heeren (financiën). Een paar uur later blikte Molenaar, die in de zomer als tussenpaus voor één jaar tekende, terug op zes maanden NAC.

28 december