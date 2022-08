LIVE | NAC heeft het overwicht, Helmond Sport de kansen

Langver­wach­te rentree Marijnis­sen bij NAC krijgt zijn beslag

Het had wat voeten in de aarde, maar donderdag zijn alle betrokken partijen die te maken hebben met de transfer van Thomas Marijnissen, hij ruilt Kozakken Boys in voor zijn jeugdliefde NAC, tot een akkoord gekomen. Dat bevestigen betrokkenen.

22 juli